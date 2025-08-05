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В Иркутске с 11 августа по 15 октября ограничат движение по улице Ширямова

Ограничения будут действовать в районе дома на улице Байкальская, 251.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске с 8 утра 11 августа до 20 вечера 15 октября ограничат движение по дублеру улицы Ширямова. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе городской администрации.

— Временные ограничения будут действовать в районе дома на улице Байкальская, 251, — уточнили в мэрии.

Такие меры связаны с проведением работ по реконструкции напорного трубопровода Ду-225 от КНС-21 до Космического проезда с устройством КНС «Нижний бьеф». Автомобилистов просят заранее продумать альтернативный маршрут проезда.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что движение по улице Зимней в Иркутске перекроют до 27 августа.