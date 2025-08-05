В Иркутске с 11 августа по 15 октября ограничат движение по улице Ширямова

В Иркутске с 8 утра 11 августа до 20 вечера 15 октября ограничат движение по дублеру улицы Ширямова. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе городской администрации.
— Временные ограничения будут действовать в районе дома на улице Байкальская, 251, — уточнили в мэрии.
Такие меры связаны с проведением работ по реконструкции напорного трубопровода Ду-225 от КНС-21 до Космического проезда с устройством КНС «Нижний бьеф». Автомобилистов просят заранее продумать альтернативный маршрут проезда.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что движение по улице Зимней в Иркутске перекроют до 27 августа.