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В Новосибирске начали сносить старый мост через реку Тула

Капитальный ремонт планируют завершить к ноябрю 2026 года.

Источник: мэрия Новосибирска

В Новосибирске приступили к демонтажу старого моста через реку Тула. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

— На период капитального ремонта, который планируется завершить в ноябре 2026 года, движение транспорта организовано по временному сооружению, — говорится в сообщении.

Сразу после демонтажа объекта на улице Петухова, специалисты приступят к установке новых свай.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что пятым мостом в Новосибирске может стать Нижне-Ельцовский. К его строительству планируют приступить до 2030 года.