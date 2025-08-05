В Новосибирске начали сносить старый мост через реку Тула

В Новосибирске приступили к демонтажу старого моста через реку Тула. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.
— На период капитального ремонта, который планируется завершить в ноябре 2026 года, движение транспорта организовано по временному сооружению, — говорится в сообщении.
Сразу после демонтажа объекта на улице Петухова, специалисты приступят к установке новых свай.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что пятым мостом в Новосибирске может стать Нижне-Ельцовский. К его строительству планируют приступить до 2030 года.