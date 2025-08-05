В Госдуме предложили увеличить размер налогового вычета

Подчеркивается, что пунктом 2 статьи 219 части второй Налогового кодекса установлено, что социальные налоговые вычеты с расходов на обучение, лечение, формирование пенсионных накоплений, прохождение независимой оценки своей квалификации (за исключением вычетов в размере расходов на обучение детей налогоплательщика и расходов на дорогостоящее лечение), на физкультурно-оздоровительные услуги предоставляются в размере фактически произведенных расходов, но в совокупном размере не более 150 тысяч рублей за налоговый период.