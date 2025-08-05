Разработаны шлифовочные пасты для разных отраслей промышленности

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Ученые Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) разработали шлифовочные, полировочные и финишные пасты для разных отраслей промышленности, особенностью паст является использование российского сырья вместо иностранного. Разработка находится на апробации на заводе «Москвич», сообщила ТАСС директор Института химии и химической технологии ЯГТУ Галина Рыбина.
«Все три разработанных нами продукта работают в том числе взаимосвязанно — последовательно могут применяться на поверхности, например, автомобилей, для полноценного эффекта. Средство состоит из неорганических полировочных компонентов и других присадок, не содержит восковых компонентов, не разрушает структуру лакокрасочного покрытия. Наносится вручную или с помощью полировальной машинки, впоследствии легко удаляется с лакокрасочного покрытия мягкой ветошью. Мы благодарны АО МАЗ “Москвич” за сотрудничество», — рассказала Рыбина.
Шлифовочные пасты имеют абразивный эффект, они представляют собой вязкое жидкое средство для удаления различных дефектов неровностей отвержденных лакокрасочных покрытий. Полировочные, финишные пасты используются для увеличения степени глянца предварительно выровненных полимерных покрытий на различных подложках.
«ЯГТУ реализует государственную политику в сфере импортозамещения и обратного инжиниринга. Индустриальная безопасность нашей страны напрямую зависит от того, насколько эффективно мы сможем развивать науку и технологии, а затем апробировать наши изобретения на реальных проектах с партнерами — крупнейшими представителями промышленности России», — сказала ТАСС ректор ЯГТУ Елена Степанова.
ЯГТУ сотрудничает в части научно-исследовательской деятельности, разработки новых технологий, а также импортозамещения с индустриальными и промышленными партнерами в разных отраслях экономики и производства. В этот список входят АО «Уральский завод гражданской авиации», АО «Автоваз», ГК «Черкизово», группа компаний ГАЗ, холдинг «Объединенные кондитеры», ОАО «Славнефть — ЯНОС», ПАО ОДК «Сатурн» и другие.