Разработаны шлифовочные пасты для разных отраслей промышленности

«Все три разработанных нами продукта работают в том числе взаимосвязанно — последовательно могут применяться на поверхности, например, автомобилей, для полноценного эффекта. Средство состоит из неорганических полировочных компонентов и других присадок, не содержит восковых компонентов, не разрушает структуру лакокрасочного покрытия. Наносится вручную или с помощью полировальной машинки, впоследствии легко удаляется с лакокрасочного покрытия мягкой ветошью. Мы благодарны АО МАЗ “Москвич” за сотрудничество», — рассказала Рыбина.