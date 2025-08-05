Крымский мост: как организована раздача питьевой воды на жаре

Более 3,74 миллионов туристов посетило Крым с января по июль текущего года. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этой связи растут и очереди к транспортному переходу через Керченский пролив — сейчас по Крымскому мосту каждый день проезжают около семи тысяч автомобилей.