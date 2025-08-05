Белоруска отсудила у горисполкома 15 000 рублей из-за падения в колодец на пляже

Согласно информации, летом 2024 года женщина вместе с друзьями гуляла по территории центрального пляжа. Гомельчанка на озелененной территории не заметила колодец и провалилась в него. Белоруска уточнила, что колодец обозначен не был. В результате падения женщина получила перелом, а также тяжкие телесные повреждения. На выздоровление и реабилитацию ушло полгода.