Белоруска отсудила у горисполкома 15 000 рублей из-за падения в колодец на пляже

Гомельчанка отсудила у горисполкома 15 000 после падения в колодец на пляже. Подробности рассказали в пресс-службе Гомельского областного суда, передает БелТА.
Согласно информации, летом 2024 года женщина вместе с друзьями гуляла по территории центрального пляжа. Гомельчанка на озелененной территории не заметила колодец и провалилась в него. Белоруска уточнила, что колодец обозначен не был. В результате падения женщина получила перелом, а также тяжкие телесные повреждения. На выздоровление и реабилитацию ушло полгода.
Жительница Гомеля обратилась в суд Центрального района для взыскания денежной компенсации морального вреда.
«Колодец территориально располагался на городских землях общего пользования и не был передан для обслуживания какой-либо организации, поэтому истица настаивала на взыскании компенсации морального вреда с горисполкома», — заметили в пресс-службе суда.
Во время заседания суд истребовал данные проверки правоохранительных органов. Кроме того, были изучены сведения о принадлежности земельного участка и строений, которые на нем находятся, и данные из геодезических служб, проводивших ремонтные работы в указанной части Гомеля. Были допрошены свидетели, заслушаны позиции представителей местной районной администрации.
«Представители ответчика исковые требования не признали», — отметили пресс-службе.
Суд пришел к выводу, что ответчик не выполнил возложенную на него обязанность, связанную с организацией работ по благоустройству, обеспечению надлежащего санитарного состояния, озеленению территорий. Указанное обстоятельство находится в прямой причинной связи с наступившими последствиями, то есть вредом, который был причинен гомельчанке.
«Суд удовлетворил требования истицы и взыскал с ответчика Br15 тыс. денежной компенсации морального вреда. Решение суда вступило в законную силу», — обратили внимание в суде.
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