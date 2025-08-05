Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На выезде из Самары по Фрунзенскому мосту изменили схему движения

С 5 августа на выезде из Самары через Фрунзенский мост начала действовать новая схема дорожного движения.

С 5 августа на выезде из Самары через Фрунзенский мост начала действовать новая схема дорожного движения. Изменения направлены на снижение заторов и улучшение пропускной способности трассы.

По итогам анализа, проведённого Минтрансом Самарской области и ГИБДД, на трёх перекрёстках — с переулками Долотный, Саратовский и улицей Егорова — добавлены дополнительные полосы для левого поворота.

Ночью завершены работы: демонтировано барьерное ограждение и нанесена новая разметка. Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

Ранее мы писали, что жители Кошелева, Петра Дубравы, Стройкерамики и Смышляевки получили современное автобусное сообщение с Самарой.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.