На выезде из Самары по Фрунзенскому мосту изменили схему движения

С 5 августа на выезде из Самары через Фрунзенский мост начала действовать новая схема дорожного движения. Изменения направлены на снижение заторов и улучшение пропускной способности трассы.
По итогам анализа, проведённого Минтрансом Самарской области и ГИБДД, на трёх перекрёстках — с переулками Долотный, Саратовский и улицей Егорова — добавлены дополнительные полосы для левого поворота.
Ночью завершены работы: демонтировано барьерное ограждение и нанесена новая разметка. Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД.
Ранее мы писали, что жители Кошелева, Петра Дубравы, Стройкерамики и Смышляевки получили современное автобусное сообщение с Самарой.
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