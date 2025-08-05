Полузащитник «Крыльев» Владимир Хубулов пропустит матч с «Балтикой» из-за травмы

24-летний футболист волжан не сможет сыграть против калининградцев в эту субботу.
«Крылья Советов» примут «Балтику» днем 9 августа на «Солидарность Самара Арене». Это встреча четвертого тура РПЛ. «Зелено-бело-синие» идут на втором месте с семью очками, гости — третьи с таким же числом результативных баллов.
В минувшем круге подопечные Магомеда Адиева разгромили «Ростов» на выезде — 4:1. Клуб из Калининграда одолел дома «Оренбург» — 3:2 (6+).
При этом у «КС» второй матч подряд из-за травмы пропустит Владимир Хубулов. Всего в этом сезоне поучаствовал пока в двух играх: против «Пари НН» и «Краснодара» (6+). Заработал одну желтую карточку.
Другие ранее травмированные футболисты — защитник Иван Лепский и форвард Владислав Шитов — готовятся с общей группой, сообщила «МК в Самаре» пресс-служба «Крыльев».
Недавно полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов прокомментировал информацию о потенциальном переходе к волжанам.
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