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Полузащитник «Крыльев» Владимир Хубулов пропустит матч с «Балтикой» из-за травмы

24-летний футболист волжан не сможет сыграть против калининградцев в эту субботу.

Источник: МК.RU Самара

24-летний футболист волжан не сможет сыграть против калининградцев в эту субботу.

«Крылья Советов» примут «Балтику» днем 9 августа на «Солидарность Самара Арене». Это встреча четвертого тура РПЛ. «Зелено-бело-синие» идут на втором месте с семью очками, гости — третьи с таким же числом результативных баллов.

В минувшем круге подопечные Магомеда Адиева разгромили «Ростов» на выезде — 4:1. Клуб из Калининграда одолел дома «Оренбург» — 3:2 (6+).

При этом у «КС» второй матч подряд из-за травмы пропустит Владимир Хубулов. Всего в этом сезоне поучаствовал пока в двух играх: против «Пари НН» и «Краснодара» (6+). Заработал одну желтую карточку.

Другие ранее травмированные футболисты — защитник Иван Лепский и форвард Владислав Шитов — готовятся с общей группой, сообщила «МК в Самаре» пресс-служба «Крыльев».

Недавно полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов прокомментировал информацию о потенциальном переходе к волжанам.

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