Создан подход, сокращающий расходы на разметку данных для ИИ

По словам ученых, они разместили этот набор инструментов в открытом виде на одной из популярных платформ для публикации исходного кода. Это позволит командам разработчиков любого масштаба использовать этот подход для создания генеративных языковых моделей в различных отраслях знаний, начиная с юриспруденции и заканчивая медициной, и при этом значительно сократить расходы на разработку ИИ и ускорить выход продуктов на его базе на рынок.