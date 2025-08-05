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В Волгограде возобновили подачу воды в Дзержинском районе

Сегодня, 5 августа, коммунальные службы возобновили водоснабжение в Дзержинском районе Волгограда после завершения работ по переврезке вновь проложенного трубопровода.

Об этом V102.RU сообщили в «Концессиях водоснабжения».

Ранее сообщалось, что ресурс исчез у жителей МКД накануне в 8:00 и должен был вернуться уже этим утром, однако из-за обрушившегося накануне урагана специалисты не успели выполнить запланированные работы.

— Специалисты компании запустили водоснабжение, в настоящий момент происходит заполнение системы водой. В ближайшие пару часов система выйдет на нормативные параметры, обеспечивающие стабильное водоснабжение абонентов, — рассказали в Концессиях.

Ранее к домам, которые затронуло данное отключение, был организован подвоз воды.