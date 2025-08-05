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В Калининграде — новый руководитель транспортной полиции

На должность начальника назначен полковник полиции Сергей Титов.

Источник: Западное линейное управление МВД России на транспорте

Начальником Западного линейного управления МВД России на транспорте назначен полковник полиции Сергей Титов. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба калининградской транспортной полиции. Соответствующий приказ подписан начальником Управления на транспорте МВД России по Северо-Западу.

С 2002 года Сергей Титов служил на различных должностях начальствующего состава. С 2021 года — глава Псковского линейного отдела МВД России на транспорте.

Отмечается, что за службу в органах внутренних дел он неоднократно награждался.