В Калининграде — новый руководитель транспортной полиции

Начальником Западного линейного управления МВД России на транспорте назначен полковник полиции Сергей Титов. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба калининградской транспортной полиции. Соответствующий приказ подписан начальником Управления на транспорте МВД России по Северо-Западу.
С 2002 года Сергей Титов служил на различных должностях начальствующего состава. С 2021 года — глава Псковского линейного отдела МВД России на транспорте.
Отмечается, что за службу в органах внутренних дел он неоднократно награждался.