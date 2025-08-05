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Угроза минирования рынка и торгового центра в Ростове оказалась ложной

Рынок и ТЦ в Ростове проверили из-за угрозы минирования, опасность не подтвердилась.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону из-за угрозы минирования одновременно проверили рынок на Военведе и ТЦ «Талер». Опасность не подтвердилась, сообщили днем 5 августа в ГУ МВД России по региону.

— Сотрудники полиции провели выезды по всем адресам. Предметов, представляющих опасность, выявлено не было, — прокомментировали в полиции.

Напомним, ранее очевидцы рассказали об эвакуации из ТЦ «Талер». Известно, что на месте видели не только правоохранителей, но и сотрудников экстренной службы.

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