Угроза минирования рынка и торгового центра в Ростове оказалась ложной

В Ростове-на-Дону из-за угрозы минирования одновременно проверили рынок на Военведе и ТЦ «Талер». Опасность не подтвердилась, сообщили днем 5 августа в ГУ МВД России по региону.
— Сотрудники полиции провели выезды по всем адресам. Предметов, представляющих опасность, выявлено не было, — прокомментировали в полиции.
Напомним, ранее очевидцы рассказали об эвакуации из ТЦ «Талер». Известно, что на месте видели не только правоохранителей, но и сотрудников экстренной службы.
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