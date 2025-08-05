В Самарской области ожидаются гроза, ливень и сильный ветер 6 августа

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности.
В течение ночи и дня 6 августа местами прогнозируются гроза, ливневые дожди, град, а также шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с.
МЧС России предупреждает и призывает соблюдать меры предосторожности:
— Держитесь подальше от деревьев, линий электропередач, рекламных конструкций и витрин;
— Избегайте близости к карнизам зданий, шатким навесам и слабо закреплённым конструкциям;
— Не подходите к старым деревьям с гнилыми стволами;
— Будьте особенно внимательны на дорогах — соблюдайте ПДД, безопасную дистанцию и скоростной режим.
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