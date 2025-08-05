Долг жителей Башкирии по взносам на капремонт достиг 1,5 млрд рублей.

В 2025 году в связи с задолженностью по плате за капремонт МКД подано более 2 800 заявлений на общую сумму порядка 110 миллионов рублей, сообщает. При этом на сегодняшний день общая задолженность по взносам на капремонт составляет 1,5 млрд рублей, из которых уже охвачены судебно-претензионной работой 1,1 млрд рублей.