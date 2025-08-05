Долг жителей Башкирии по взносам на капремонт достиг 1,5 млрд рублей.

В 2025 году в связи с задолженностью по плате за капремонт МКД подано более 2 800 заявлений на общую сумму порядка 110 миллионов рублей, сообщает. При этом на сегодняшний день общая задолженность по взносам на капремонт составляет 1,5 млрд рублей, из которых уже охвачены судебно-претензионной работой 1,1 млрд рублей.
В случае образования задолженности, суд выносит решение о взыскании долга. Если гражданин и дальше отказывается оплачивать взносы по решению суда, по истечении 5-дневного срока со дня возбуждения исполнительного производства судебный пристав выносит постановление о взыскании исполнительского сбора, размер которого составляет 7% от подлежащей взысканию суммы.
Судебный пристав по судебному решению может принять следующие меры: списать денежные средства должника с его счетов в кредитных учреждениях, взыскать задолженность с заработной платы, пенсии и иных доходов, арестовать автотранспорт, недвижимость и иное имущество должника, ограничить должника в праве выезда за пределы РФ, вскрыть жилое помещение должника для проведения исполнительных действий, за неисполнение требований судебного пристава-исполнителя привлечь должника к административной ответственности.
К примеру, в июле текущего года судебные приставы наложили арест и приняли решение реализовать в принудительном порядке гараж в городе Агидель площадью 18 кв.м. Основание для ареста имущества — долг по взносам на капитальный ремонт в размере 11287 рублей.
Проверить наличие исполнительного производства можно на сайте Федеральной службы судебных приставов России.