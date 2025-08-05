Сколько детей мигрантов прошли тестирование в школах Крыма

В июне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что к экзамену по русскому языку были допущены лишь 498 детей мигрантов (17%) из 2868, подавших заявления. А за два месяца тестирования, обязательного для приема в школы, по его результатам только 4% от общего числа заявившихся приняты в учебные заведения.