Сколько детей мигрантов прошли тестирование в школах Крыма

«По состоянию на 5 августа общее количество детей, подавших документы в образовательные организации, — 31», — говорится в ответе.
Из этого числа четыре заявления пока находятся на рассмотрении, по трем получен отказ (один — по причине представления неполного комплекта документов и два — из-за того, что не предоставлены документы, подтверждающие законность нахождения ребенка на территории России).
На сегодняшний день прошли тестирование по русскому языку 10 человек, четыре из них не сдали тест (один первоклассник и ученики 5, 6 и 7 классов).
«Количество детей, успешно прошедших тестирование и зачисленных в общеобразовательные организации, — шесть (четыре первоклассника, а также по одному ученику 2-го и 5-го классов)», — уточнили в минобразования.
Всего до конца августа должны пройти тестирование еще 14 человек, добавили в министерстве.
В июне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что к экзамену по русскому языку были допущены лишь 498 детей мигрантов (17%) из 2868, подавших заявления. А за два месяца тестирования, обязательного для приема в школы, по его результатам только 4% от общего числа заявившихся приняты в учебные заведения.