Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сколько детей мигрантов прошли тестирование в школах Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости Крым. В школы Крыма на сегодняшний день подали заявления на обучение более 30 детей-мигрантов, из них на данный момент шесть успешно прошли тестирование и зачислены в общеобразовательные организации. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском министерстве образования.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 5 августа общее количество детей, подавших документы в образовательные организации, — 31», — говорится в ответе.

Из этого числа четыре заявления пока находятся на рассмотрении, по трем получен отказ (один — по причине представления неполного комплекта документов и два — из-за того, что не предоставлены документы, подтверждающие законность нахождения ребенка на территории России).

На сегодняшний день прошли тестирование по русскому языку 10 человек, четыре из них не сдали тест (один первоклассник и ученики 5, 6 и 7 классов).

«Количество детей, успешно прошедших тестирование и зачисленных в общеобразовательные организации, — шесть (четыре первоклассника, а также по одному ученику 2-го и 5-го классов)», — уточнили в минобразования.

Всего до конца августа должны пройти тестирование еще 14 человек, добавили в министерстве.

В июне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что к экзамену по русскому языку были допущены лишь 498 детей мигрантов (17%) из 2868, подавших заявления. А за два месяца тестирования, обязательного для приема в школы, по его результатам только 4% от общего числа заявившихся приняты в учебные заведения.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше