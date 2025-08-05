Квантовые компьютеры стали менее «шумными» в режиме ожидания

Разработанный подход позволяет частично обойти одну из главных проблем, мешающих проведению сложных вычислений при помощи уже существующих квантовых компьютеров. Она связана с тем, что время жизни кубитов сильно ограничено, так как случайные взаимодействия с другими квантовыми битами и объектами окружающего мира могут уничтожить записанные в них данные и разорвать связи, объединяющие их с соседями.