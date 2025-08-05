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Экс-главе самарского Минтранса запросили 8 лет за превышение полномочий

В Октябрьском районном суде идет рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы Минтранса области Ивана Пивкина.

В Октябрьском районном суде идет рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы Минтранса области Ивана Пивкина. Прокурор запросил для подсудимого восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

По данным следствия, Пивкин, занимая должность министра транспорта Самарской области, в период с сентября по декабрь 2023 года злоупотребил своими служебными полномочиями. Он подписал контракт на капитальный ремонт автомобильной дороги Самара — Новокуйбышевск, стоимость которого превысила 1,2 миллиарда рублей.

Согласно данным следствия, должностное лицо препятствовало выполнению работ подрядчиком, компанией «Дорисс».

Ранее мы писали, что под давлением мошенников 19-летний парень совершил разбой в магазине Тольятти.

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