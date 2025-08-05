Спонсором послеобеденных ливней и гроз в Калининградской области стал циклон «Флорис»

Спонсором послеобеденных ливней и гроз в регионе стал циклон «Флорис». Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области» во вторник, 5 августа.
Атмосферный вихрь протянулся от севера Атлантики до побережья Франции, его центр находится недалеко от Скандинавии. «Сегодня ждём обильные дожди после обеда и вечером, а вот завтра мы окажемся в тыловой части циклона, в неустойчивой воздушной массе, так что осадки приобретут характер локальных кратковременных ливней. Местами не исключены грозы», — уточнили синоптики.
Во вторник, 5 августа, на побережье Калининградской области дуют ветра, в некоторых местах волны достигают двух метров. На некоторых пляжах вывесили красные и чёрные флаги.