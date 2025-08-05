Спонсором послеобеденных ливней и гроз в Калининградской области стал циклон «Флорис»

Атмосферный вихрь протянулся от севера Атлантики до побережья Франции, его центр находится недалеко от Скандинавии. «Сегодня ждём обильные дожди после обеда и вечером, а вот завтра мы окажемся в тыловой части циклона, в неустойчивой воздушной массе, так что осадки приобретут характер локальных кратковременных ливней. Местами не исключены грозы», — уточнили синоптики.