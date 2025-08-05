Следователи выясняют обстоятельства гибели марафонца в Омске

По данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти 65-летнего мужчины стала острая сердечная недостаточность. В ходе доследственной проверки изучаются все обстоятельства трагедии, в том числе качество медосвидетельствования перед допуском к соревнованиям.