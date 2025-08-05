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Следователи выясняют обстоятельства гибели марафонца в Омске

65-летний участник забега скончался на соревнованиях от сердечного приступа.

Источник: Комсомольская правда

Следственное управление СК России по Омской области проводит проверку по факту смерти участника «Сибирского международного марафона». Инцидент случился около 9 часов утра 2 августа во время массового забега. Новость прокомментировали в канале t.me/sledcom_omsk.

По данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти 65-летнего мужчины стала острая сердечная недостаточность. В ходе доследственной проверки изучаются все обстоятельства трагедии, в том числе качество медосвидетельствования перед допуском к соревнованиям.

После завершения разбирательств будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее «КП Омск» сообщила, что рабочий погиб на предприятии при ночном осмотре оборудования.