В Витебске пенсионерка обратилась в прокуратуру из-за кредитов, которые не брала

В Витебске пенсионерка платила по кредитам, которые не брала. Подробности озвучили в пресс-службе прокуратуры Витебской области.
В прокуратуру обратилась жительница Витебска из-за оформления неизвестным лицом кредитов на ее имя. Во время проведенной проверки было выяснилось: неустановленное лицо завладело персональными данными пенсионерки через использование мессенджера. После этого, через системы дистанционного банковского обслуживания неизвестный оформил на имя женщины кредиты на сумму более 9,5 тысячи рублей. Сначала деньги поступили на открытые на имя заявительницы счета, а позднее были переведены на другие.
«По исполнительным надписям с местной жительницы взыскана задолженность по кредитным договорам в размере более 11 тыс. рублей», — обратили внимание в прокуратуре.
Жительница Витебска про наличие обязательств перед банком узнала только после поступления претензий, связанных с необходимостью погашения задолженности. После этого женщина обратилась в правоохранительные органы.
«По факту завладения персональными данными и причинения ущерба возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого лицо, совершившее преступление, пока не установлено», — отметили в ведомстве.
Проведенная проверка установила, что пенсионерка не принимала участия в заключении кредитных договоров, поручения на их заключение в своих интересах никому не давала. Выяснилось, что белоруска не теряла паспорт и другие документы, которые содержат персональные данные, третьим лицам не передавала, сведения о себе нигде не размещала.
«Принадлежность интернет-провайдерам Республики Беларусь IP-адресов, с которых оформлялись кредиты, не установлена, в заявках на заключение договоров отмечены номера телефонов незнакомых женщине лиц», — рассказали в прокуратуре.
Информация, которая была получена в результате проверки, показала: вход в систему дистанционного банковского обслуживания от имени пенсионерки осуществлялся из-за пределов Беларуси посторонним лицом путем удаленного доступа.
В прокуратуре уточнили: жительница Витебска является пенсионеркой. Она имеет 10 классов образования, низкий доход, и не обладает глубокими познаниями и навыками в области информационных технологий. На указанном основании прокурор Витебска в интересах женщины предъявил в суд исковое заявление о признании кредитных договоров незаключенными.
Исковое заявление было удовлетворено в полном объеме — исполнительные надписи нотариусов признали не подлежащими исполнению, с банка в пользу пенсионерки взыскали уже удержанные более 3,3 тысячи рублей.
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