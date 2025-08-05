В Витебске пенсионерка обратилась в прокуратуру из-за кредитов, которые не брала

В прокуратуру обратилась жительница Витебска из-за оформления неизвестным лицом кредитов на ее имя. Во время проведенной проверки было выяснилось: неустановленное лицо завладело персональными данными пенсионерки через использование мессенджера. После этого, через системы дистанционного банковского обслуживания неизвестный оформил на имя женщины кредиты на сумму более 9,5 тысячи рублей. Сначала деньги поступили на открытые на имя заявительницы счета, а позднее были переведены на другие.