Юрист назвал время, когда пассажир поезда с билетом на верхнюю полку может пользоваться нижней

«С согласия других пассажиров можно использовать место для лежания и в другое время суток», — подчеркнул Евгений Курнасенко и отметил, что с 7.00 до 21.00 пассажиры с билетами на нижние полки не должны препятствовать возможности сидеть на них пассажирам верхних полок.