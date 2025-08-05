Юрист назвал время, когда пассажир поезда с билетом на верхнюю полку может пользоваться нижней

О правилах пользования нижними полками в поездах Беларуси в телеграм-канале «Главное управление юстиции Гомельского облисполкома» рассказал адвокат юридической консультации Железнодорожного района Гомеля Евгений Курнасенко.
Специалист сослался на Правила перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования и отметил, что у пассажира, проезжающего на нижней полке, есть преимущество для использования нижнего места для размещения ручной клади.
Что касается ночного времени, с 21.00 до 7.00, то в это время пассажиры верхних и нижних полок пользуются своими спальными местами для сна.
«С согласия других пассажиров можно использовать место для лежания и в другое время суток», — подчеркнул Евгений Курнасенко и отметил, что с 7.00 до 21.00 пассажиры с билетами на нижние полки не должны препятствовать возможности сидеть на них пассажирам верхних полок.
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