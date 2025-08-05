Партию гуманитарной помощи из Иркутской области отправили в зону СВО. Среди нескольких десятков тонн груза: маскировочные сети, окопные свечи, продукты, три мотоцикла и личные вещи. Как рассказал в своем телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев, груз прибудет на склад в Ростове-на-Дону, где его отсортируют волонтеры, а затем доставят его в части, где служат наши земляки.
— Это не просто гуманитарный груз, для бойцов это — весточка из дома. Доказательство, что здесь их помнят и ждут, — прокомментировал Игорь Кобзев.
Днем ранее также нашим ребятам были отправлены три автомобиля.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в зону специальной военной операции из столицы региона отправили полторы тонны гуманитарной помощи.