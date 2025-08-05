Белорус привел на ДНК-экспертизу троих детей из-за алиментов. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В ведомстве сообщили: жительница Малоритского района обратилась в суд, чтобы взыскать алименты с бывшего мужа на содержание троих несовершеннолетних детей. Однако мужчина заявил о проведении генетической экспертизы. У белоруса были сомнения в отцовстве.
При проведении исследования специалисты исключили отцовство белоруса в отношении двоих детей. Что касается третьего ребенка, то отцовство было подтверждено.
Ранее белорус привел на ДНК-экспертизу шестерых детей, чтобы определить отцовство.
Кстати, в Витебске пенсионерка обратилась в прокуратуру из-за кредитов, которые не брала.
Также юрист назвал время, когда пассажир поезда с билетом на верхнюю полку может пользоваться нижней.