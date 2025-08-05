Белорус привел на ДНК-экспертизу троих детей из-за алиментов

В ведомстве сообщили: жительница Малоритского района обратилась в суд, чтобы взыскать алименты с бывшего мужа на содержание троих несовершеннолетних детей. Однако мужчина заявил о проведении генетической экспертизы. У белоруса были сомнения в отцовстве.