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Белорус привел на ДНК-экспертизу троих детей из-за алиментов

В Беларуси женщина хотела взыскать алименты на детей с бывшего мужа, но тот заявил про ДНК-тест.

Источник: Комсомольская правда

Белорус привел на ДНК-экспертизу троих детей из-за алиментов. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

В ведомстве сообщили: жительница Малоритского района обратилась в суд, чтобы взыскать алименты с бывшего мужа на содержание троих несовершеннолетних детей. Однако мужчина заявил о проведении генетической экспертизы. У белоруса были сомнения в отцовстве.

При проведении исследования специалисты исключили отцовство белоруса в отношении двоих детей. Что касается третьего ребенка, то отцовство было подтверждено.

Ранее белорус привел на ДНК-экспертизу шестерых детей, чтобы определить отцовство.

Кстати, в Витебске пенсионерка обратилась в прокуратуру из-за кредитов, которые не брала.

Также юрист назвал время, когда пассажир поезда с билетом на верхнюю полку может пользоваться нижней.