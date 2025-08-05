Россиян массово госпитализируют на Кубе: когда отравление креветками может убить

Десятки российских туристов массово отравились креветками и красной рыбой в роскошном пятизвездочном отеле Кубы. Что могло стать причиной и насколько это опасно, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.
Причины отравления морепродуктами.
По словам гастроэнтеролога, семейного доктора Никиты Харлова, если дело в отравлении из-за качества морепродуктов, то важно понимать, в каких условиях они хранились и доставлялись в отель:
если это охлажденный продукт, то, скорее всего, причина отравления — бактерии, которые на этих продуктах размножились, и их токсины;если замороженный — вероятно, продукт уже был полежавшим, подгнившим и заморожен не в свежем виде.
— Врачи смотрят на две вещи: либо сам продукт был несвежий, разложившийся, и в результате распада образовались токсины, которые отравляют нашу пищеварительную систему. Либо это токсины бактерий, которые там размножились. Механизм будет один и тот же. То есть какой-то токсин воздействует на стенку пищеварительной системы, повреждает ее, а затем начинаются все эти симптомы — от лихорадки до рвоты, — объяснил специалист.
Кроме того, гастроэнтеролог отметил, что пищеварительная система у россиян, проживающих в европейской части России, не приспособлена к тому, чтобы регулярно питаться морепродуктами, поэтому даже их небольшая порция порой может привести к отравлению.
Симптомы и последствия отравления морепродуктами.
При отравлении морепродуктами происходит стандартная, пищевая токсикоинфекция, рассказал доктор. Во время нее у пациента одновременно наблюдаются:
жидкий стул;серьезная лихорадка;интоксикация;температура;не исключены рвота и боль в животе по всей его площади.
Если не предпринять вовремя меры, то отравление морепродуктами может привести к смерти, предупредил Харлов:
Листериоз: где можно заразиться, симптомы, насколько опасен.
— Получение большой дозы токсинов грозит обезвоживанием, когда у человека одновременно наблюдается рвота и диарея. Если человек не восполнит уровень жидкости и электролитов, то он умрет. Если сильная лихорадка длится несколько часов подряд, то можно умереть от гипертермического шока.
Лечение отравления:
в первую очередь необходимо промыть желудок, чтобы удалить из организма источник отравления;затем больному дают сорбенты вроде активированного угля или его аналогов;далее необходимо восстановить потерянную жидкость с помощью питья подсоленной воды или использования специальных медицинских растворов, поскольку при большой дозе полученных от испорченного продукта токсинов есть риск обезвоживания.
Как избежать отравления морепродуктами:
При готовке блюд важно соблюдать высокотемпературный режим. Покупать только свежие продукты. Например, когда приобретаете рыбу, ее глаза должны быть прозрачными. Если они мутные, то это означает, что рыба долго пролежала на прилавке. Есть суши и роллы только в хороших кафе и ресторанах или готовить самостоятельно.
— Что касается роллов в торговых центрах, то к ним много вопросов — как именно их делают. И больше всего здесь стоит обратить внимание на рыбу. Далеко не всегда клиенту подают ту, что указана в меню. И если рыба сырая, то она вполне может быть поражена глистами и червями, которые приживутся в организме и вызовут инфекцию, — добавил Харлов.
Подробнее о том, чем еще могут быть опасны суши и роллы, а также почему не стоит ими злоупотреблять — в материале «Вечерней Москвы».