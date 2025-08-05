Россиян массово госпитализируют на Кубе: когда отравление креветками может убить

— Что касается роллов в торговых центрах, то к ним много вопросов — как именно их делают. И больше всего здесь стоит обратить внимание на рыбу. Далеко не всегда клиенту подают ту, что указана в меню. И если рыба сырая, то она вполне может быть поражена глистами и червями, которые приживутся в организме и вызовут инфекцию, — добавил Харлов.