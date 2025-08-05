В центре Уфы готовят проект редевелопмента исторического квартала

Компания «Молл» получила право разработать проекты планировки и межевания территории в центральной части Уфы, ограниченного улицами Красина, Карла Маркса, Достоевского и Аксакова. Соответствующее распоряжение подписал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.
Площадь территории составляет 12,4 гектара, где в настоящее время расположены жилые дома от одноэтажных строений до 20-этажных высоток. Этот участок граничит с Домом профсоюзов и учебным военным центром при Уфимском университете науки и технологий.
Особую ценность кварталу придают пять архитектурных памятников: Дом Бочкарёва (ул. Достоевского, 50), особняк Воскресенских (ул. Достоевского, 54/1), дом Судаковых (ул. Аксакова, 84/1), южный дом усадьбы Судаковых (ул. Аксакова, 84/2), дом Лопатиной (ул. Аксакова, 82).
По информации «РБК Уфа», в начале текущего года «Молл» приобрела у муниципалитета особняк Воскресенских, заплатив за историческое здание 18 миллионов рублей.
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