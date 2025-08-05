В Москве наградили победителей Чемпионата по кибатлетике

Со своей стороны председатель правления Союза «Кибатлетика» Андрей Давидюк сообщил, что в этот раз на чемпионат приехали 150 человек из 37 регионов. «Я хочу сказать большое спасибо правительству Москвы за поддержку, фонду “Защитники Отечества” и Фонду президентских грантов. Без вас мы бы не создали такой проект, мы бы не смогли его развивать, он бы не стал тем, чем является», — подчеркнул Давидюк.