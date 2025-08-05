В Москве наградили победителей Чемпионата по кибатлетике

МОСКВА, 5 авг — РАПСИ. Церемония награждения победителей Чемпионата России по кибатлетике состоялась в Москве, сообщили в фонде «Защитники Отечества».
«В Москве завершился Чемпионат “Кибатлетика 2025”. Мероприятие проходило с
Начальник управления по общественным проектам фонда «Защитники Отечества» Михаил Артамонов отметил, что кибатлетика — достаточно молодая дисциплина, но очень популярная среди ветеранов специальной военной операции.
«Среди вас есть много сильных, волевых людей, которые, вопреки жизненным обстоятельствам, личным примером продолжают указывать дорогу многим людям, которые вас окружают. И сегодня каждый третий участник чемпионата России по кибатлетике — это ветеран СВО. Спасибо вам огромное за ваше мужество», — сказал Артамонов в ходе церемонии награждения.
Со своей стороны председатель правления Союза «Кибатлетика» Андрей Давидюк сообщил, что в этот раз на чемпионат приехали 150 человек из 37 регионов. «Я хочу сказать большое спасибо правительству Москвы за поддержку, фонду “Защитники Отечества” и Фонду президентских грантов. Без вас мы бы не создали такой проект, мы бы не смогли его развивать, он бы не стал тем, чем является», — подчеркнул Давидюк.
В турнире приняли участие ветераны СВО, получающие помощь от фонда «Защитники Отечества».
Победителем чемпионата в дисциплине «Протезы голени» стал ветеран СВО Александр Богданец. Александр неоднократно принимал участие в чемпионатах по кибатлетике. Является членом сборной волейбольной команды Белгородской области по волейболу сидя, которая на Кубке защитников Отечества в Туле заняла 1 место.
Кроме того, 2 место в дисциплине «Парное протезирование бедра» удостоился ветеран спецоперации Антон Бушмакин. Также в дисциплине «Протезы голени» 2 место занял участник СВО Павел Качура.