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На кладбище в Милютинском районе Ростовской области убрали стихийную свалку

Свалку на кладбище в одном из хуторов Дона убрали по требованию прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В хуторе Старокузнецове Ростовской области, на территории местного кладбища, убрали стихийную свалку. Однако сделали это только после проверки и административного наказания, рассказали в донской прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что на кладбище длительное время находилась несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов, но никакие меры для ее уборки не принимались.

В связи с нарушением правил благоустройства представление сначала получил глава администрации сельского поселения. Потом территорию быстро привели в порядок, а ответственное должностное лицо наказали.

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