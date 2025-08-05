На кладбище в Милютинском районе Ростовской области убрали стихийную свалку

В хуторе Старокузнецове Ростовской области, на территории местного кладбища, убрали стихийную свалку. Однако сделали это только после проверки и административного наказания, рассказали в донской прокуратуре.
Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что на кладбище длительное время находилась несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов, но никакие меры для ее уборки не принимались.
В связи с нарушением правил благоустройства представление сначала получил глава администрации сельского поселения. Потом территорию быстро привели в порядок, а ответственное должностное лицо наказали.
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