Стоимость проезда в нижегородском транспорте не повысят

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в региональной службе по тарифам Нижегородской области. Как уточнили в ведомстве, ни перевозчики, ни министерство транспорта Нижегородской области не направляли официальных предложений о пересмотре действующих тарифов. Таким образом, повышение цен на проезд в ближайшее время не планируется.