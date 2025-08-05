Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоимость проезда в нижегородском транспорте не повысят

Стоимость проезда в нижегородском общественном транспорте пока останется без изменений.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в региональной службе по тарифам Нижегородской области. Как уточнили в ведомстве, ни перевозчики, ни министерство транспорта Нижегородской области не направляли официальных предложений о пересмотре действующих тарифов. Таким образом, повышение цен на проезд в ближайшее время не планируется.

Напомним, последнее изменение стоимости проезда в Нижнем Новгороде произошло летом прошлого года. Тогда цена увеличилась на пять рублей: до 35 рублей при оплате картой, до 40 рублей — наличными. С 1 августа стоимость проезда выросла и на нескольких автобусных маршрутах, соединяющих Нижний Новгород и Бор.

Кроме того, прокатиться на Канатке теперь обойдется на 30 рублей дороже. Проезд вырос до 150 рублей. Ранее сообщалось, что пассажиропоток сократился на кремлевском фуникулере после изменения тарифов на проезд.