В поисках быстрого дохода прикамец потерял более миллиона

В апреле 46-летний житель Губахи встретил в интернете рекламное объявление с предложением дополнительного заработка в виде торговли на бирже. Мужчина прошел по ссылке из объявления, и с ним по телефону связалась девушка. Она назвалась финансовым специалистом и предложила продолжить общение в мессенджере.