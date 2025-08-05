В поисках быстрого дохода прикамец потерял более миллиона

В апреле 46-летний житель Губахи встретил в интернете рекламное объявление с предложением дополнительного заработка в виде торговли на бирже. Мужчина прошел по ссылке из объявления, и с ним по телефону связалась девушка. Она назвалась финансовым специалистом и предложила продолжить общение в мессенджере.
В переписке губахинца убедили сделать стартовое вложение средств на счет на сайте-брокере, обещая быстрое получение дохода. Так аферисты выманили у мужчины первые 10 тыс. рублей. Чтобы усыпить бдительность вкладчика, мошенники, якобы в качестве прибыли, вернули часть денег. Удачная сделка затуманила разум губахинца, и аферисты стали предлагать вложить более крупные суммы, обещая значительное приумножение средств.
За месяц мужчина перевел злоумышленникам более 1 млн 200 тыс. рублей. Поняв, что вывести доход не получается и вернуть деньги не удастся, потерпевший обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в крупном размере, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Ведется следствие.