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Объемы экспорта молдавского подсолнечного масла рухнули на 90 процентов: Это катастрофа — страна утратила статус экспортёра, мы покупаем продукт у Украины

Впервые импортное подсолнечное масло дешевле местного.

Источник: Комсомольская правда

Экспорт подсолнечного масла из Молдовы рухнул на 90%. В сельскохозяйственном сезоне 2024−2025 годов Молдова экспортировала лишь 19 214 тонн подсолнечного масла — на 90% меньше, чем годом ранее, и на 91% ниже рекорда 2021/2022 (211 215 т). Причины — слабый урожай и внешние торговые трудности, пишет stiri.md.

Средняя экспортная цена выросла до 22,8 лея/кг (на 55% выше, чем год назад), однако доходы от экспорта упали на 84% — до 437,7 млн леев.

Первое место по объёму заняла SRL Global Farming (8 843 т), за ней — Osadciuc Victor и VI Oil Agro SRL. Ранее ведущие компании, такие как Floarea Soarelui SA и TransOil Refinery, не экспортировали вовсе.

Главный покупатель — Нидерланды (51%), затем Италия (33%) и Румыния (13%).

Хотя за первое полугодие 2025 года экспорт превысил импорт (11,5 тыс. т против 8,74 тыс. т), во втором квартале импорт уже втрое выше — 5 229 т против 1 555 т. Молдова становится зависимой от импорта.

Впервые импортное масло дешевле местного: 24,83 против 25,15 лея/кг. Лидеры по импорту — SA Floarea Soarelui и Linella. Основной поставщик — Украина (87% объёма).

Молдова почти утратила статус экспортёра масла. Из-за дефицита сырья и нерентабельной переработки компании переходят на импорт. Чтобы восстановить позиции, необходима господдержка, инвестиции и стабильные урожаи, уточняет locals.md.

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