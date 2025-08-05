В Ростове предотвратили очередную попытку несанкционированного доступа к сберегательному счету

Эксперты напоминают: будьте внимательны, никогда и никому не передавайте логины и пароли от приложений и интернет-банка, а также одноразовые пароли из СМС, не сообщайте персональные данные при поступлении звонка якобы от службы безопасности, МВД или Центробанка. Если речь идет о передаче средств для «размещения на безопасных счетах» или курьерам, завершите диалог.