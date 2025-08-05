В ЮФУ разработали катализатор с повышенной активностью для топливных элементов

По информации в сообщении, разработанный катализатор для топливных элементов демонстрирует в 5,5 раза более высокую активность, чем у коммерческого аналога. «При этом после 30 тыс. циклов тестирования материал сохранил 67% исходной эффективности, что соответствует мировым стандартам», — уточняется в сообщении.