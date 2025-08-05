В ЮФУ разработали катализатор с повышенной активностью для топливных элементов

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Специалисты Южного федерального университета (ЮФУ) разработали катализатор для топливных элементов, который в 5,5 раза активнее аналога. Об этом сообщили в пресс-службе вуза, отметив, что разработка позволяет удешевить и продлить срок их службы.
«В ходе комплексного изучения механизмов деградации биметаллических катализаторов на основе платины и меди ученые [ЮФУ] не только выявили ключевые факторы стабильности в условиях, приближенных к эксплуатационным, но и создали материал с рекордными характеристиками», — говорится в сообщении.
По информации в сообщении, разработанный катализатор для топливных элементов демонстрирует в 5,5 раза более высокую активность, чем у коммерческого аналога. «При этом после 30 тыс. циклов тестирования материал сохранил 67% исходной эффективности, что соответствует мировым стандартам», — уточняется в сообщении.
Катализатор в топливном элементе ускоряет химические реакции, в ходе которых вырабатывается электричество, без него процесс был бы слишком медленным для практического применения.
Кроме того, отмечается, что решение позволяет снизить содержание драгоценного металла за счет легирования медью и одновременно повысить долговечность каталитической системы.
Исследование выполнено в рамках проекта РНФ, результаты опубликованы в международном журнале в Electrochimica Acta.