Лукашенко расширил эксперимент с торговлей на восемь районов Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 августа, во вторник, принял решение расширить эксперимент с торговлей на восемь районов Беларуси. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства подписал указ, который направлен на создание дополнительных условий для развития торговли на территории сельской местности восьми районов. Речь идет про Вилейский, Браславский, Костюковичский, Городокский, а также Хотимский, Шарковщинский, Дубровенский, Толочинский районы.
В телеграм-канале уточнили, что указ позволяет расширять торговые площади субъектам торговли, доля в объеме розничного товарооборота которых в границах названных районов больше 20%.
Ранее указом № 297 «О проведении эксперимента» от 26 июля 2018 года подобное ограничение сняли на территории Оршанского района. Это оказало позитивное влияние на торговое обслуживание населения.
Кроме того, указом президента Беларуси закреплена возможность увеличения торговой площади лишь после заключения с соответствующим районным исполкомом договора об организации торгового обслуживания населения и обязательное согласование с райисполкомами маршрутов движения автомагазинов, которые осуществляют торговлю в сельской местности.
Данным указом главы государства возлагается персональная ответственность на руководителей органов власти за неудовлетворительное торговое обслуживание населения, на руководителей юрлиц — за ненадлежащую организацию розничной торговли.
В телеграм-канале акцентировали внимание на том, что указ будет способствовать повышению социальной ответственности субъектов торговли в сельской местности. Также документе поспособствует улучшению качества торгового обслуживания населения на подобных территориях.
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