Лукашенко расширил эксперимент с торговлей на восемь районов Беларуси

Кроме того, указом президента Беларуси закреплена возможность увеличения торговой площади лишь после заключения с соответствующим районным исполкомом договора об организации торгового обслуживания населения и обязательное согласование с райисполкомами маршрутов движения автомагазинов, которые осуществляют торговлю в сельской местности.