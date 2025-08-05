Названа стоимость минимального набора продуктов в Нижегородской области

Стоимость минимальной продовольственной корзины в Нижегородской области выросла. По данным Нижегородстат на 2025 год, теперь такой набор на одного человека обходится в 7125,79 рубля.
Эта сумма на 14,8% дороже, чем в начале года. При этом в прошлом году минимальный набор оценивался в 5674,77 рубля.
Подорожание коснулось не только продуктов, но и потребительских товаров и услуг. Сейчас он стоит 23 921,06 рубля на человека, а в 2024 году оценивался в 21 378,90 рубля.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что бензин в Нижегородской области оказался самым дорогим среди остальных регионов Приволжского федерального округа. Средняя стоимость литра топлива в городе составляла 60, 56 ₽