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Павел Сосулин вернётся на ринг 6 ноября в Самаре в рамках турнира IBA.Pro

Известный менеджер боксеров Эдуард Кравцов сообщил, что следующий поединок обязательного претендента на чемпионский титул WBA в первом среднем весе — Павла Сосулина — состоится в среду, 6 ноября, в Самаре.

Известный менеджер боксеров Эдуард Кравцов сообщил, что следующий поединок обязательного претендента на чемпионский титул WBA в первом среднем весе — Павла Сосулина — состоится в среду, 6 ноября, в Самаре.

Этот бой пройдет в рамках очередного турнира IBA.Pro, где Сосулин будет защищать звание чемпиона IBA Intercontinental.

Дальнейшие планы на бои во многом зависят от исхода встречи между Теренсом Кроуфордом и Канело.

Напомним, что Павел Сосулин имеет в профессиональной карьере 12 побед и занимает позицию обязательного претендента на пояс WBA в первом среднем весе. В июле на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге он одержал победу над Магомедом Курбановым по раздельному решению судей.

Ранее мы сообщали, что Артем Дзюба объяснил, почему первый пенальти в матче против «Спартака» пробивал Лончар.