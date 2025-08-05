Павел Сосулин вернётся на ринг 6 ноября в Самаре в рамках турнира IBA.Pro

Известный менеджер боксеров Эдуард Кравцов сообщил, что следующий поединок обязательного претендента на чемпионский титул WBA в первом среднем весе — Павла Сосулина — состоится в среду, 6 ноября, в Самаре.
Этот бой пройдет в рамках очередного турнира IBA.Pro, где Сосулин будет защищать звание чемпиона IBA Intercontinental.
Дальнейшие планы на бои во многом зависят от исхода встречи между Теренсом Кроуфордом и Канело.
Напомним, что Павел Сосулин имеет в профессиональной карьере 12 побед и занимает позицию обязательного претендента на пояс WBA в первом среднем весе. В июле на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге он одержал победу над Магомедом Курбановым по раздельному решению судей.
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