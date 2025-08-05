Павел Сосулин вернётся на ринг 6 ноября в Самаре в рамках турнира IBA.Pro

Напомним, что Павел Сосулин имеет в профессиональной карьере 12 побед и занимает позицию обязательного претендента на пояс WBA в первом среднем весе. В июле на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге он одержал победу над Магомедом Курбановым по раздельному решению судей.