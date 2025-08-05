Омбудсмен Мишонова призвала наказывать подростков и их родителей за мат

«Позиция государства должна быть против нецензурной речи в обществе. И чтобы можно было поставить на вид, и можно было сделать замечание, и можно было бы куда-то написать, нажаловаться, что человек выражается, зафиксировать это видео, аудио, чтобы человека наказали. Я только за это, потому что даже грубые слова, которые не признаны особо нецензурщиной, тоже засоряют наш язык. И однажды мне священник сказал, что эти слова питают энергию дьявола. Когда мы говорим их, произносим их, мы подпитываем энергию дьявола. И нам, особенно сейчас, когда мы воюем, конечно же, надо подумать про это. Нам нельзя это делать, показывать пример детям», — заключила омбудсмен.