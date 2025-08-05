34-летний защитник Артем Земченок присоединился к тольяттинской «Ладе»

Волжане подписали с воспитанником столичного «Спартака» одностороннее соглашение на год.
Артем Земченок родился в Москве. Там же начал карьеру. В сезоне 2011−2012 дебютировал в КХЛ за «красно-белых». С «регулярки» 2013−2014 и по розыгрыш Континентальной хоккейной лиги 2017−2018 был в «Адмирале» из Владивостока.
Далее 34-летний защитник перебрался в СКА, оттуда — в магнитогорский «Металлург». Прошлый чемпионат провел в петербургском клубе. В 30 встречах набрал пять очков (ноль голов и пять ассистов).
Всего в КХЛ: 592 матча и 136 баллов (26+110). Показатель полезности составляет +108.
Недавно стало известно, что «автозаводцы» могут подписать 33-летнего нападающего Максима Карпова.
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