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34-летний защитник Артем Земченок присоединился к тольяттинской «Ладе»

Волжане подписали с воспитанником столичного «Спартака» одностороннее соглашение на год.

Волжане подписали с воспитанником столичного «Спартака» одностороннее соглашение на год.

Артем Земченок родился в Москве. Там же начал карьеру. В сезоне 2011−2012 дебютировал в КХЛ за «красно-белых». С «регулярки» 2013−2014 и по розыгрыш Континентальной хоккейной лиги 2017−2018 был в «Адмирале» из Владивостока.

Далее 34-летний защитник перебрался в СКА, оттуда — в магнитогорский «Металлург». Прошлый чемпионат провел в петербургском клубе. В 30 встречах набрал пять очков (ноль голов и пять ассистов).

Всего в КХЛ: 592 матча и 136 баллов (26+110). Показатель полезности составляет +108.

Недавно стало известно, что «автозаводцы» могут подписать 33-летнего нападающего Максима Карпова.

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