В Ростовской области начали масштабную ликвидацию незаконных ларьков

В Ростовской области по поручению врио губернатора региона Юрия Слюсаря начали ликвидацию незаконных нестационарных торговых объектов (НТО). Об этом сообщают донские власти.
В частности, 4 августа в Ростове-на-Дону убрали торговую точку на улице 20-летия Октября. Ларек был установлен с нарушениями: располагался рядом с ЛЭП, не имел разрешительных документов и подтверждения качества продукции. Владелец также незаконно пытался превратить киоск в капитальное строение, обложив его газоблоками.
— Подобные объекты будут демонтироваться, так как они нарушают целый ряд требований, в том числе по созданию комфортной городской среды, — подчеркнул заместитель директора департамента потребительского рынка Ростовской области Виктор Сахранов.
Сейчас перед ликвидацией незаконных НТО соблюдается определенный алгоритм: фиксируют нарушение, составляют протокол и выдают предписания.
Особое внимание уделяется внешнему виду. Многие точки были установлены давно, поэтому выглядят по-разному, требуют ремонта и благоустройства прилегающей территории. Если владелец не убирает объект добровольно, привлекается подрядчик для принудительного демонтажа.
Напомним, в середине июля Юрий Слюсарь потребовал навести порядок в сфере нестационарной торговли, чтобы незаконные объекты точки не угрожали здоровью жителей, имели единый стиль и соответствовали архитектурному облику городов.
Сообщить о незаконных торговых объектах можно через «Платформу обратной связи» на Госуслугах, электронную приемную правительства области или по телефону горячей линии донского департамента потребительского рынка.
Подпишись на нас в Telegram.