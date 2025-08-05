В Ростовской области начали масштабную ликвидацию незаконных ларьков

В частности, 4 августа в Ростове-на-Дону убрали торговую точку на улице 20-летия Октября. Ларек был установлен с нарушениями: располагался рядом с ЛЭП, не имел разрешительных документов и подтверждения качества продукции. Владелец также незаконно пытался превратить киоск в капитальное строение, обложив его газоблоками.