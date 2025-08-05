В Севастополе по четвергам рыбу будут продавать со скидкой

Для поддержки предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Черном и Азовском морях, в 2024 году правительство выделило из федерального бюджета на ближайшие 3 года около 1 миллиарда рублей. Председатель правительства Михаил Мишустин, сообщая о решении предоставить субсидию рыболовецким предприятиям, уточнил, что размер возмещения составит 20% стоимости среднегодового объема продукции морской аквакультуры, добытой или произведенной за предыдущие 3 года.