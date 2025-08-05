Экономическую активность регионов РУз оценили по ночной освещенности

Согласно данным NLT, среди городов республики наибольший объем валового регионального продукта (ВРП) на душу населения в Навои ($8,3 тыс. на человека). Следом идут Ташкент с $7,2 тыс. на человека и Зарафшан с $6,8 тыс. на человека. В первую пятерку также попали Самарканд и Коканд.