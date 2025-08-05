Экономическую активность регионов РУз оценили по ночной освещенности

Метод широко применяется в международных исследованиях. Показатели ночной освещенности территорий позволяют сделать вывод об их локальном развитии. Специалисты ЦЭИР отметили, что по данным NLT в 2020—2024 годах ВВП на душу населения в Узбекистане вырос на 63,5% (официальна статистика зафиксировала рост на 59,4%).
Согласно данным NLT, среди городов республики наибольший объем валового регионального продукта (ВРП) на душу населения в Навои ($8,3 тыс. на человека). Следом идут Ташкент с $7,2 тыс. на человека и Зарафшан с $6,8 тыс. на человека. В первую пятерку также попали Самарканд и Коканд.
Среди малых и средних городов высокие показатели продемонстрировал Термез, Ургенч, Маргилан, Каттакурган и Чирчик.
Данные NLT показали значительный рост ВРП на душу населения в Навоийской, Наманганской, Ферганской и Самаркандской областях. За четыре года количество территорий с высокой ночной освещенностью (значения NLT выше 10) увеличилось с 21 до 26. Число малоосвещенных сельских районов снизилось со 129 до 102.