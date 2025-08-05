В Самарском художественном музее откроется выставка Георгия Кикина «Путник»

7 августа в 18:00 в Самарском художественном музее состоится открытие выставки графики Георгия Кикина «Путник» (0+). Экспозиция включает работы, созданные с 1960-х по 2000-е годы, вдохновлённые путешествиями художника по Русскому Северу.
В выставке представлены произведения, выполненные в технике гуаши, угля, литографии и авторской манере. Работы отражают наблюдения Кикина во время многочисленных водных путешествий, в том числе по Волге, Белому морю, Соловкам и Мурманской области.
Как сообщают в региональном Минкульте, особое внимание уделено сериям, посвящённым северной архитектуре, пейзажам и философским размышлениям о свободе, духе и выборе пути.
Выставка продлится до 14 сентября 2025 года. Адрес: ул. Куйбышева, 92. В день открытия — входа свободный.
Ранее мы писали, что 16−17 августа на площадке креативного кластера «Станкозавод» пройдет хакатон и фестиваль «Креатив на Волге» (16+).
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