Новосибирск не будет полностью запрещать электросамокаты

Власти Новосибирска продолжают работу над регулированием использования электросамокатов. В отличие от некоторых российских городов, где кикшеринг полностью запретили, здесь решили пойти по пути строгих правил, чтобы учесть интересы всех участников движения.
Уже проведено зонирование, определены скоростные ограничения для разных зон. На тротуарах с интенсивным пешеходным потоком скорость ограничена до 10 км/ч, а на велодорожках — до 25 км/ч. В планах — распространить ограничение в 10 км/ч на все тротуары. Также обсуждается запрет на использование самокатов в часы массовых мероприятий.
Администрация намерена внедрить автоматическую фиксацию нарушений с помощью камер видеонаблюдения. Система будет выявлять такие нарушения, как езда вдвоём на одном самокате или пересечение пешеходных переходов без спешивания. Операторы кикшеринга могут получать штрафы за несоблюдение правил.
В этом году число электросамокатов в городе удвоилось — сейчас доступно около 13 тысяч устройств от трёх операторов. Чтобы избежать хаотичного скопления транспорта, власти планируют ввести механизм регулирования их количества, а также эвакуацию самокатов, оставленных в неположенных местах.
Кикшеринговые компании могут обязать участвовать в развитии велоинфраструктуры: создании дорожек, нанесении разметки и установке знаков. Кроме того, обсуждается введение ежегодных взносов в городской бюджет на целевые нужды.
Проект поправок почти готов, и в ближайшее время начнётся его согласование с профильными ведомствами. Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске ужесточают правила для электросамокатов.