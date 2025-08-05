Новосибирск не будет полностью запрещать электросамокаты

Уже проведено зонирование, определены скоростные ограничения для разных зон. На тротуарах с интенсивным пешеходным потоком скорость ограничена до 10 км/ч, а на велодорожках — до 25 км/ч. В планах — распространить ограничение в 10 км/ч на все тротуары. Также обсуждается запрет на использование самокатов в часы массовых мероприятий.