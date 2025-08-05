Нижний Новгород простится с артистом Виктором Кондрашкиным 6 августа

О его смерти сообщили в нижегородском отделении Союза театральных деятелей, где он состоял долгие годы.
Виктор Кондрашкин окончил Горьковское театральное училище (ныне НТУ имени Евстигнеева. — Прим. ред.). А после более 30 лет посвятил службе в Нижегородском театре юных зрителей.
За годы сценической карьеры артист воплотил более 80 образов. Его игра отличалась выразительной психологической глубиной, трепетной искренностью и тонким драматизмом.
Талант Кондрашкина был отмечен многочисленными профессиональными наградами. Особенно ярко он проявился в спектакле «Голый король» по пьесе Шварца, где роль Короля принесла актеру сразу пять театральных премий.
«Нижегородское региональное отделение СТД РФ выражает искренние соболезнования коллегам, родным и близким Виктора Николаевича», — говорится в телеграм-канале организации.
Прощание с артистом пройдет 6 августа в 12:00 в церкви на Новосормовском кладбище.
Напомним, в мае 2025 года в Нижнем Новгороде умер известный актер и режиссер Артур Кочканян.
Также сообщалось, что зимой скончалась актриса нижегородского ТЮЗа Елена Новикова.