В Ростове назначили начальника управления благоустройства и лесного хозяйства

С 2006 по март 2016 года работала в муниципальных учреждениях ЖКХ донской столицы, в департаменте ЖКХ и энергетики, а также в управлении благоустройства и лесного хозяйства. В 2000 году была учителем географии в ростовской гимназии № 45.