В Ростове назначили начальника управления благоустройства и лесного хозяйства

Управление благоустройства и лесного хозяйства Ростова-на-Дону возглавила Татьяна Сапрыкина. Новое назначение утвердил глава города Александр Скрябин.
— Татьяна Александровна имеет большой опыт работы в жилищно-коммунальном комплексе, а также управленческий опыт, — отметил Александр Скрябин.
Глава ростовского управления благоустройства и лесного хозяйства с марта 2016 по июль 2024 года занимала руководящие должности в коммерческих организациях города.
С 2006 по март 2016 года работала в муниципальных учреждениях ЖКХ донской столицы, в департаменте ЖКХ и энергетики, а также в управлении благоустройства и лесного хозяйства. В 2000 году была учителем географии в ростовской гимназии № 45.
Татьяна Сапрыкина окончила Ростовский государственный университет по направлению «Экономическая география» и прошла переподготовку по программе «Юриспруденция».
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