Новый перевозчик мусора появился у нижегородского регоператора

Перевозчик ТКО будет использовать 16 машин. Четыре портальных мусоровоза и два ломовоза будут работать во всем Городецком округе (кроме Заволжья и Первомайского), три мусоровоза — в Сокольском и Ковернинском округах и еще семь — в Семеновском районе.