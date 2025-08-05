Новый перевозчик мусора появился у нижегородского регоператора

Новый перевозчик мусора появился у АО «Ситиматик — Нижний Новгород». Он приступил к работе с 1 августа, сообщает регоператор.
Перевозчик ТКО будет использовать 16 машин. Четыре портальных мусоровоза и два ломовоза будут работать во всем Городецком округе (кроме Заволжья и Первомайского), три мусоровоза — в Сокольском и Ковернинском округах и еще семь — в Семеновском районе.
Вся спецтехника имеет спутниковую навигацию для контроля за соблюдением графика вывоза отходов.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что еще двух «черных» ассенизаторов поймали в Нижнем Новгороде. Они сливали жидкие отходы на сельскохозяйственные земли недалеко от поселка Новинки.