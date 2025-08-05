В Самарской области ещё 9 учебных заведений стали базовыми школами СамГМУ

К проекту Самарского государственного медицинского университета присоединились еще 9 школ Самарской области. Теперь в программе участвуют 64 учебных заведения, из них 56 — базовые школы, 8 — опорные.
В 2025—2026 учебном году статус «базовой школы СамГМУ» получили школы из Самары, Приволжья, Борского, Камышлы, Алексеевки, Нефтегорска, Новосемейкина и Серноводска.
Занятия проходят дистанционно и в специализированных медклассах. Ученики получают доступ к тренажёрам, симуляторам, библиотеке и обучающим курсам от преподавателей СамГМУ. Также проводятся очные лекции и мастер-классы.
По словам ректора Александра Колсанова, проект помогает школьникам из региона на практике познакомиться с профессией врача и получить равный доступ к современному медицинскому образованию.
Ранее мы писали, что студенты Самарского университета им. Королева создали летающую модель экраноплана для испытаний над водой.
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