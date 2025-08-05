Врач рассказала, чего стоит опасаться аллергикам в августе

Август опасен для аллергиков укусами насекомых и пыльцой. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала аллерголог-иммунолог Наталья Попова. Поэтому чтобы этого избегать, не нужно ездить на отдых на юг. Именно там в последний месяц лета начинается цветение амброзии, полыни и лебеды.