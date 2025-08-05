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Врач рассказала, чего стоит опасаться аллергикам в августе

Иммунолог Попова: август опасен аллергией на укусы насекомых и пыльцу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Август опасен для аллергиков укусами насекомых и пыльцой. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала аллерголог-иммунолог Наталья Попова. Поэтому чтобы этого избегать, не нужно ездить на отдых на юг. Именно там в последний месяц лета начинается цветение амброзии, полыни и лебеды.

— Отдых на природе в лесу или около водоемов повышает шансы встретиться с комарами, клещами и другими насекомыми, — прокомментировала аллерголог.

Для людей, страдающих аллергией, реакция на солнце также представляет опасность. Поэтому важно регулярно пользоваться солнцезащитными средствами, носить головной убор и проводить время в тени. Также врач напомнила о пищевых аллергиях и посоветовала отказаться от употребления экзотических блюд.