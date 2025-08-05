«Школьники вместе с родителями были вызваны в милицию». Милиция проводит проверку после того, как подростки на электросамокатах сбили минчанку, выходившую из магазина

В Минске школьники на электросамокатах сбили женщину, выходившую из магазина. Подробности и видео опубликованы в официальном телеграм-канале ГУВД Мингорисполкома.
В момент мониторинга в интернете сотрудники милиции обнаружили видео, на котором двое подростков сбивают женщину по улице Московской в Минске. Данная информация была зарегистрирована и приобщена к той, которая поступила в ОВД от медиков до того, как была опубликована в сети.
Сотрудниками Московского РУВД была опрошена 35-летняя потерпевшая. После этого были установлены личности остальных участников инцидента — двоих самокатчиков 14 и 15 лет.
«Школьники вместе с родителями были вызваны в милицию», — подчеркнули в ГУВД.
Несовершеннолетние признались, что, проезжая мимо магазина на электросамокатах, один из них не успел среагировать на женщину, которая выходила из магазина, и врезался в нее.
«Парни остановились и спросили, все и в порядке и не нужна ли женщине помощь, после чего уехали», — добавили в милиции.
В тот же день жительница Минска сама обратилась в больницу, откуда и поступила информация в ГУВД. По указанному факту проводится проверка. По ее результатам действиям несовершеннолетних и их родителей будет дана правовая оценка.
Ранее милиция отреагировала на видео с 14-летним школьником, который проехал снаружи поезда в метро в Минске: «За поезд зацепился ради развлечения».
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