«Школьники вместе с родителями были вызваны в милицию». Милиция проводит проверку после того, как подростки на электросамокатах сбили минчанку, выходившую из магазина

В момент мониторинга в интернете сотрудники милиции обнаружили видео, на котором двое подростков сбивают женщину по улице Московской в Минске. Данная информация была зарегистрирована и приобщена к той, которая поступила в ОВД от медиков до того, как была опубликована в сети.