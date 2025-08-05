Железнодорожный маршрут до аэропорта Курумоч из Самары могут открыть в 2028 году

Электрички от Самары до аэропорта Курумоч хотят запустить в 2028 году. Об этом сообщил Алексей Ситников, замначальника Куйбышевской железной дороги. Заявление прозвучало 5 августа на сессии по развитию транспортной системы Самарской области до 2036 года.
Проект включает строительство новых железнодорожных путей для заезда поездов в аэропорт из Самары и Тольятти, а также обустройство пассажирской платформы возле аэровокзала. Эти меры входят в проект «Организация пассажирского сообщения “Липяги — Самара — Тольятти-Южное” стоимостью 19,8 млрд рублей. Финансирование пока не одобрено.
Напомним, электрички между Самарой и Курумочем уже курсировали в 2016—2018 годах. Однако тогда поезда не заходили непосредственно к терминалу, и пассажирам приходилось пересаживаться на автобус, чтобы доехать до аэропорта.
При этом, как уточняется в презентации, запуск поездов в сам аэропорт намечен на 2028 год.
Ранее мы писали, что в августе изменится расписание пригородных поездов.
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