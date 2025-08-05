В Москве стартовали военно-спортивные игры стран СНГ

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Торжественное открытие IV военно-спортивных игр вооруженных сил государств — участников Содружества независимых государств (СНГ) прошло на Поклонной горе в Москве.
В играх примут участие более 200 спортсменов из Белоруссии, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и России.
«Сегодня в зале “Слава” мы открываем IV военно-спортивное игры вооруженных сил государств — участников СНГ, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Восемьдесят лет назад наши предки боролись за свободу и независимость, защищая нашу общую Родину. Их подвиг — это наша гордость и наша ответственность», — сказал в приветственной речи начальник управления физической подготовки и спорта Вооруженных сил Российской Федерации полковник Андрей Зыков.
Кроме того, в рамках церемонии участникам соревнований показали панорамный видеоряд, посвященный Великой Отечественной войне. Перед гостями выступили артисты Академического ансамбля песни и пляски российской армии имени А. В. Александрова.
Всего спортсменам предстоит соревноваться в пяти дисциплинах: офицерское троеборье, стрельба из табельного или штатного оружия, армейский рукопашный бой, самбо и гиревой спорт. Спортивные игры пройдут на объектах организатора — Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА).