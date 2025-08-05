В Москве стартовали военно-спортивные игры стран СНГ

«Сегодня в зале “Слава” мы открываем IV военно-спортивное игры вооруженных сил государств — участников СНГ, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Восемьдесят лет назад наши предки боролись за свободу и независимость, защищая нашу общую Родину. Их подвиг — это наша гордость и наша ответственность», — сказал в приветственной речи начальник управления физической подготовки и спорта Вооруженных сил Российской Федерации полковник Андрей Зыков.